La China Suárez cambió el look y la compararon con Wanda Nara: "Unas ganas de parecerse"

"Sos muy básica mamita", "Creo que ya empezó con la mechas rubias... en serioo!!!???", La desesperada por la vida de wandi", “Es Wanda Nara dos", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes.

Yanina Latorre aniquiló a la China Suárez: "Tiene cara de pescado"

Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre fue consultada sobre su opinión de la China Suárez y su rol en el Wandagate y la rubia no se guardó nada.

"El único personaje que no me gusta en toda esta historia es la China Suárez es rara, fría", arrancó Yanina Latorre en una entrevista para Los Profesionales de Siempre.

yanina china suarez cara de pescado.jpg

"Wanda Nara tiene cosas buenas, malas es mentirosa hace todo, Icardi es rarísimo pero la China Suárez no me cierra tiene cara de pescado, no habló de belleza sino que no tiene expresión en la mirada", siguió sin filtros.

Además, Yanina Latorre habló del veloz romance entre la China Suárez y Mauro Icardi. "No se si esta porque lo quiere, lo ama la invita comer y al otro día ya estaban viviendo juntos", cerró.

Yanina Latorre aseguró que Mauro Icardi le da una mensualidad a la China Suárez

Tras el glamoroso festejo de cumpleaños que le organizó Mauro Icardi a la China Suárez, la pareja volvió a viajar a Milán en avión privado.

En LAM hablaron del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi y, como siempre, Yanina Latorre reveló detalles explosivos sobre la intimidad de la pareja.

china suarez mauro icardi sueldo.jpg

Según la panelista, Mauro Icardi le da dinero a la China Suárez todos los meses. "Tengo un datito muy lindo de Icardi. Le está dando a la China para que se maneje unos 15 mil euros por mes. Se los dio para que ella los use en sus gastos", arrancó.

"Tiene tan mala suerte que la China no podía justificar esa plata. Por eso él llamó a alguien para que abra una cuenta a nombre de la China, y ahí le deposita los 15 mil euros", agregó sobre como salió a la luz la información.