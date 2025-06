La angustia de Luciana Salazar por su presente: "Tengo problemas económicos"

luciana salazar trabajo.avif

"Ustedes saben me estan cayendo muchos problemas económicos y este es un trabajo que me puede ayudar. Uno trata de hacer lo que puede en estos momentos", dijo Luciana Salazar sobre las razones que la llevaron a aceptar el trabajo en la plataforma.

Luciana Salazar debutó en una plataforma para adultos y publicó la primera foto

Fue la misma Luciana Salazar quien promocionó su debut publicando su primer producción donde se la ve luciendo la famosa musculosa con el logo de la plataforma.

Días antes, Luciana Salazar le regaló a sus followers un pequeño anticipo de sus producciones mostrando parte del back. La top arrasó llevando un conjunto de transparencias de encaje dejando ver su ropa interior ultra XS y pezoneras de lo más osadas.

Yanina Latorre reveló de qué vive Luciana Salazar: "Le pagaban por..."

Tras un día de generar expectativa con una gran revelación, Yanina Latorre confirmó cómo se gana la vida Luciana Salazar en medio de la batalla judicial de la rubia con Martín Redrado.

Una vez más, Yanina Latorre habló en su programa Sálvese Quien Pueda y no se guardó nada luego de que Luciana Salazar la acusara de mentir y ser vocera de Martín Redrado. "A vos te pagaban por tuitear, vos ibas con los políticos de un lado al otro. Cuando ibas al piso del Bailando no sostenías una frase, no tenías un vocablo parecido a lo que tuiteabas", arrancó Yanina Latorre sobre el paso de Luciana Salazar en el Bailando.

"Yo estudio, yo me preparo, yo comunico, no necesito de tipos que me mantengan ni ándole rogando a un tipo que me garc... que me mantenga a una hija. No, yo laburo, cosa que vos no hacés hace mucho", remarcó.

En cuanto a cómo se gana la vida Luciana Salazar, Yanina Latorre hizo una investigación profunda a lo largo de la vida de Luli. "Yo me dediqué a buscar tus contratos de trabajo. Tengo todos los papeles. Es monotributista. Categoría A, la más baja: 650 lucas por mes. Explicame cómo paga el botox, la casa, el Chateau, Nordelta, el pasaje de avión".