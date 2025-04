lgante wanda agustin.avif L-Gante prendió fuego a Wanda Nara en las redes, se arrepintió y lo borró: las pruebas.

Si bien el cantante fue alertado de lo sucedido y borró su publicación, lo cierto es que la noticia llegó a los portales y estallaron los comentarios mientras Wanda Nara se muestra desde Brasil.

Tremenda reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron si volvería con Mauro Icardi

Wanda Nara no se guardó nada ante las cámaras de LAM confirmando también ella su separación definitiva de L-Gante y hablando sobre su futuro amoroso.

"Decís ‘no vuelvo nunca más’ con Mauro Icardi" preguntó el periodista de LAM a lo que Wanda Nara respondió sin tapujos causando toda una ola de reacciones con su respuesta.

wanda nara lam.jpg

"No, nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca. A mí me costó mucho tomar esta decisión y me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Hoy, la verdad que yo estoy muy feliz, mis hijos están bien, están estables y están muy contentos viviendo en el país", dijo dejando las puertas abiertas a una reconciliación.