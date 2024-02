karol g ultra mini paris 1.jpg Karol G la primera en llevar el coquette y paralizarlo: mini al ras, moños y más.

De lo más femenino pero sensual, Karol G decidió resaltar su moño coquette con un conjunto de ultra mini al ras y camisa de inspiración corporate core y arrasó.

Días antes, Karol G se robó todas las miradas en el desfile de Mugler, donde fue parte de la front row, estrenando flequillo y un mini vestido azul ultra ceñido resaltando su cintura y marcando su lomazo curvy a la perfección.

Karol G paraliza el estreno de Griselda

Lanzando su carrera como actriz, Karol G participa de la serie protagonizada por Sofía Vergara que está causando sensación en Netflix a nivel mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Al ras y con ultra cierre, Sol Pérez lleva las transparencias más extremas en su mini vestido

karol g griselda.webp Platinada y con look total black ultra ceñido, Karol G paraliza el estreno de Griselda.

Para el gran estreno, Karol G decidió apostó por su faceta más sofisticada y chic jugándosela con un atuendo total black ultra ceñido.

La diosa marcó su figura con pantalón de cuero con tiras entrelazadas en los laterales, strapless de plumas, corset y como cierre perfecto una ponytail destacando su rubio platinado.

karol g griselda 2.jpg Platinada y con look total black ultra ceñido, Karol G paraliza el estreno de Griselda.

Karol G reina del off-white

Enfocada en su carrera como cantante, Karol G sigue lanzando temas, grabando videoclips y subiendo la apuesta con sus performances sorprendiendo con puestas cada vez más arriesgadas.

►TE PUEDE INTERESAR: Tini Stoessel es la reina del hilo dental ultra XXS y corpiñito a la vista desde la pileta

karol g corpiñito XS off-white.jfif Karol G se suma al brassier a la vista con el modelito ultra off-white que paraliza la temporada.

Ahora, la colombiana cantó sobre un escenario lleno de agua y se robó las miradas con su look off white llevando la tendencia furor del "corpiñito a la vista" luciendo un modelo bikini XXS.

Para un total look más impactante, Karol G combinó su corpiñito con pantalones parachutes al tono, dejando a la vista sus abdominales. "En este post quiero agradecer enormemente a todas las personas que hicieron parte del resultado de este performance … Las infinitas horas de ensayo, tanto del equipo de baile como cámaras y producción", escribió Karol feliz con el resultado de su performance aunque fue su atuendo el que se robó todos los comentarios.

karol g off white 2.jfif Karol G se suma al brassier a la vista con el modelito ultra off-white que paraliza la temporada.

Karol G reina de la tendencia off-white

Karol G fue elegida para protagonizar la portada del número más importante de la revista Billboard.

Convertida en toda una referente de la música pero también de la moda, Karol G fue por todo con la producción de Billboard presumiendo su figura al máximo.

►TE PUEDE INTERESAR: Martita Fort paraliza la boda de Celeste Muriega: ultra aberturas, sin ropa interior y más

Para la gran portada, Karol G fue por todo luciendo una enteriza off-white ultra cavada y ceñida, uno de los trajes de baño infaltables de la temporada.

karol g enteriza off white.jpg La ultra enteriza off-white de Karol G paraliza la primavera y es tendencia.

Luciendo cabello bicolor en tonos platinados y rosa, Karol G posó de lo más atrevida sobre un inflable y causó un terremoto.

Además estrenó videoclip y fue por todo con los explosivos atuendos que eligió para la grabación.

Fiel a su estilo urbano, sexy y mega atrevido, Karol G volvió a apostar por "la ropa interior a la vista", una de sus tendencias favoritas, llevándola a otro nivel de sensualidad con combinaciones impactantes.

►TE PUEDE INTERESAR: Desde la pileta, Jesica Cirio el copia el taparrabos ultra XXS a Sol Pérez y paraliza la temporada

Al igual que diosas como Tini Stoessel, Karol G se la jugó con un hilo dental ultra XXS color rosa combinándolo con una joggineta color gris y crop top estampado de corte irregular.

karol g hilo dental.jfif

Como si no fuera suficiente osadía, Karol G no solo dejó a la vista su colaless sino que también su underboob, llevando su crop top sin brassier. Como peinado, la bichota eligió dos colitas, mechas fucias y make up con labios ultra glossy.

►TE PUEDE INTERESAR: En pantaloncitos ultra shiny, China Suárez se suma al Westerncore y paraliza México

Karol G paraliza París con sus looks

En los últimos meses, Karol G se ha convertido en todo un referente fashionista e impulsora de tendencias, siendo invitada por los diseñadores más reconocidos para formar parte de la primera fila de sus desfiles.

►TE PUEDE INTERESAR: A sus 58, Liz Hurley lleva ultra transparencias a la playa y paraliza la primavera

karol g paris 2.jpg Karol G fue invitada por los mejores diseñadores.

Para su primera aparición, la colombiana no dudó en mostrar su faceta más glamorosa y atrevida jugándosela con un silver look imposible de pasar desapercibido.

►TE PUEDE INTERESAR: Pampita deja ver su hilo dental con las transparencias más audaces desde México

►TE PUEDE INTERESAR: Jesica Cirio lleva ultra transparencias al gimnasio y paraliza la primavera

Karol G se suma a los pantaloncitos furor

Tras toda la repercusión que generó su participación en los premios más famosos de la música, Karol G fue por más y compartió con sus seguidores imágenes inéditas de la previa de su llegada a los MTV.

TE PUEDE INTERESAR: Laurita Fernández se suma a las transparencias y causa sensación

KAROL G JEANS CUSTOMIZADOS 1.jpg A lo Julieta Poggio, Karol G se suma a los pantaloncitos customizados y paraliza los portales.

Desde su hotel, la diosa se fotografió junto a una amiga y lejos de su faceta más glamorosa impuso tendencia con un look casual de lo más atrevido. Al igual que celebs locales como Julieta Poggio o Pampita, la top Karol G eligió unos jeans customizados.

JULIETA POGGIO JEANS CUSTOMIZADOS 1.jpeg

Siempre sensual, Karol se lució con sus jeans llenos de roturas y parches y reventó la temperatura combinándolos con una remerita crop rayada de lo más corta dejando a la vista su underboob. "La babysita está readY para los VMa", escribió atrevida junto a la postal.

KAROL G JEANS CUSTOMIZADOS 2.jpg A lo Julieta Poggio, Karol G se suma a los pantaloncitos customizados y paraliza los portales.

TE PUEDE INTERESAR: Lali Espósito se muestra en hilo dental transparente y causa impacto