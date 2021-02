“Yo si fui infiel, no voy a decir con quién, pero sí, hace mucho, merecido igual”, dijo luego de que Ángel de Brito le preguntara a sus angelitas si algunas vez habían engañado a su pareja.

“Para que entienda lo que se sentía, igual a mi no me gustó, me sentí muy culpable”, continuó. Además Karina contó que estuvo con alguien muy cercano a su pareja.

Haciendo referencia a sus dichos y luego de que Florencia Peña bromeara con la situación, La Princesita habló sin anestesia y confesó que engañó al Polaco.

“Engañé al Polaco. Pero él lo sabe, y de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo…” dijo divertida.

“Lo hice por despecho y me arrepiento. Se terminó enterando porque como no tenía experiencia, no lo supe hacer bien. Lo hemos hablado un montón con el Polaco, él sabe todo. Después nos peleamos”, concluyó.