Karina Jelinek metió doblete y rompió la red: "Mejor que a los 20"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLNoFPPASZ5%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Olga Karina Jelinek (@karijelinek)

"En casi un mes de mi cumple #40 de bendición y salud y me siento mejor que a los 20 cuando me equivocaba tanto, era caprichosa y no valoraba tantas cosas ... en fin. Los leo gracias a Dios por esta etapa más de madurez y proyecto personal que se cumple", escribió junto a las fotos.

Días antes, Karina subió una nueva selfie en su auto y una vez más dejó a sus labios como protagonista. Al igual que con sus posteos anteriores los followers volvieron a criticar su boca y dejaron picantes mensajes como "Vas a terminar como Luciana Salazar, "Querés ser como las Kardashians", "Deja de operarte", etc.