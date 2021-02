¡Fin del photoshop! Wanda Nara fue por más y mostró su cuerpo real

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLOwpMpKqy0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

La empresaria, mediática y modelo, esposa y representante de Mauro Icardi, delantero del PSG de Francia, impactó con su relato: "Cada cuerpo de la mujer vive una revolucion diferente. Mi cuerpo vivio 5 embarazos, 5 cesáreas y aunque podría permitírmelo, ninguna extension de piel, ninguna lipo", confiesa.

"Esperé... bajé 5 veces de peso. Escuché críticas y mas críticas (casi siempre de mujeres)", advierte.

"Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige que hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor. Y nunca me lastiman las críticas. Todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo mas duro mas flaco. Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad eso no lo cambia un filtro un cirujano y ningun retoque. Muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad. Esa te gana o te pierde para siempre", aseguró en Instagram con firmeza.

Su posteo recibió cientos de mensajes de apoyo y por este motivo, la mujer de Mauro Icardi no dudó en redoblar la apuesta y publicar una nueva imagen de su seguidillas de fotos frente al espejo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLVPWhJhQZQ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

"La vida en rosa", decidió escribir en esta oportunidad junto a la imagen en la que una vez más mostró su cuerpo al natural y se robó todos los elogios.