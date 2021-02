¡Arrasó! Furor por el acompañante de Charlotte Caniggia en la playa: "Qué lindo chongo"

charlotte chongo 2.jpg

Divertida se escucha decir a Charlotte “¡Qué chongo, eh! ¡Qué lindo chongo!”, haciendo referencia al muchacho con el que luego compartió más imágenes.

Días antes de partir, Charlotte visitó Los Mammones y respondió todas las preguntas y habló sin tapujos sobre su relación con el trabajo.

“Odio laburar. No me gusta. Me gusta cuando me pagan, que veo plata y digo shopping. Se que no me gusta trabajar porque cuando voy al laburo me quejo”, dijo contundente luego de que Jey le preguntara si le gustaba trabajar.

Divertida, Charlotte confesó que ama el dinero y comprarse carteras y zapatos. "Todas las mujeres queremos comprar zapatos, carteras y algunas compran comida", exclamó sin filtro.