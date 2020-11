Karina Jelinek angustiada: "Me dijeron que tengo que bajar 5 kilos"

Muy conmocionada, la ex participante de Cantando 2020 (eltrece) se descargó en Twitter. Junto a un emoji que simula estar llorando, la modelo contó que su amiga, en quien confía y a quien quiere mucho, le hizo un repudiable comentario.

"Me acaba de decir mi supuesta 'mejor amiga' que tengo que bajar 5 kilos y que tengo celulitis... Nunca pensé que me iba a decir eso. Me siento sana y bien, pero gran decepción de ella... No solo conmigo sino, con el género que luchamos", expresó haciendo hincapié en que la mujer es poco sorora.