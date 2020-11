Florencia Peña contó que practica el poliamor y cuál fue la reacción de su madre

"A mí mamá le sigue costando lo del poliamor. Eso no lo comprende, no comprende cómo yo tengo esa cabeza y ese pensamiento. Eso sí, no es motivo de discusión porque me respeta mucho”, reveló la actriz.

Y remarcó que al igual que ella, su marido tuvo acercamientos con otras personas.

"Yo al tener hijos no tenía la necesidad de contarlo. Lo tuve que contar porque necesitaba blanquear cuál era la situación, porque yo también la estaba pasando bien. Yo lo había pasado muy bien, solo que había sido más prolija”, explicó Peña.

Cabe recordar que en las últimas horas, Florencia manifestó que se pondría la vacuna de origen ruso contra el coronavirus.

“Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", sentenció.