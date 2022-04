Karina Jelinek alquilará un vientre para ser mamá

"¿Vas a pedir ser mamá cuando soples las velas?", le preguntó el movilero del ciclo de espectáculos, a lo que ella respondió "¡Ya está!", dando a entender que el proyecto ya está concretado. "¿Ya está en camino?", le repreguntó el notero. "¡Ya está cerca, no quiero hablar mucho hasta que no se concrete", respondió ella muy feliz.

"Es algo muy personal, pero sí, ya está", volvió a confirmar la modelo el día de su cumpleaños, como para despejar cualquier tipo de duda. Además, en un móvil con Mañanísima, contó que su proyecto principal para este año es ser madre y en lo que respecta a lo laboral, dijo que tiene muchos planes pero que aún no dará más detalles.

El proceso de Karina para ser mamá

Karina confirmó que inició los trámites para convertirse en madre a través de la subrogación en julio de 2021. "Voy a alquilar un vientre. Tengo paciencia y los trámites están avanzados. Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños", había declarado Jelinek el año pasado.

La actriz explicó que no puede llevar adelante un embarazo por un problema personal del cual no quiere dar detalles, y desmintió de manera categórica que no quiera hacerlo por una cuestión frívola como perder su delgadez.

"Algunas personas dijeron que no quería tenerlo porque no quiero engordar. Son personas ignorantes y comentarios tontos, cuando no saben de mí ni del por qué. Conozco a personas y amigas que tuvieron más de 5 hijos y están bien, no tiene nada que ver el físico. Pampita, por ejemplo, o Dolores Barreiro, que son chicas que admiro", expresó la modelo en ese momento.

"Me dolieron esos comentarios porque hablan sin saber. También me gustaría adoptar. Hay muchos niños que no tienen hogar, pero es difícil", sostuvo Jelinek, que tiene ganas de tener más de un hijo.