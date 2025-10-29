Julieta Prandi opinó del drama de Lourdes de Bandana: "Se está negando a ser ayudada"

"Yo creo que ella en este momento no está lista para escuchar a nadie. De hecho, se está negando a a ser ayudada, y no la conozco tampoco. La abrazo a la distancia. La debe estar pasando mal", cerró Julieta Prandi brindando su apoyo a la cantante.

Lourdes Fernández reapareció en las redes tras la detención de su novio

Tras su dramático rescate e internación en el Hosital Fernández, Lourdes Fernández volvió a sus redes sociales publcando un video donde se mostró más tranquila y enfocada en su recuperación.

“Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, expresó mirando a cámara, con una sonrisa serena. “Me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”, contó.

lourdes fernandez de bandana Lourdes de Bandana volvió a las redes.

“Sé que pasaron cosas, pero siento que me debo a mi público, a la gente que me tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, agregó sin querer habalr de lo sucedido.

En otro fragmento del video, Lourdes expresó su entusiasmo por reencontrarse con sus fans en el Gran Rex, un escenario que considera su casa artística. “Hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver al Gran Rex, la casa que me vio nacer. Espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”, dijo. "Un día a la vez", cerró.