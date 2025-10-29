Luego de ser rescatada por la policía del departamento de Leandro García Gómez, Lourdes de Bandana, declaró ante la justicia, sin embargo, en su testimonio defendió a su exnovio y Julieta Prandi habló de lo sucedido.
Julieta Prandi opinó del drama de Lourdes de Bandana: "Se está negando a ser ayudada"
El impactante análisis de Julieta Prandi sobre la situación de Lourdes Fernández de Bandana con su pareja. Los detalles
En LAM, Julieta Prandi analizó el drama que está viviendo Lourdes Fernández luego de la histórica condena que recibió su ex marido Claudio Contardi. "Más allá de lo que ella pueda decir o no, sacamos a Lowrdez del medio, es muy difícil que una víctima de violencia pida ayuda. Y muy probablemente la mayoría o todas están aisladas", arrancó Julieta Prandi.
"Es muy difícil que una mujer pida ayuda, que lo reconozca y que pueda salir sola"."Yo lo me solidarizo con ella y con todas las víctimas de violencia, porque sé lo que es estar ahí y apoyo también a la familia y a los amigos que se animan, que es lo más difícil de enfrentar a estos personajes".
"Yo creo que ella en este momento no está lista para escuchar a nadie. De hecho, se está negando a a ser ayudada, y no la conozco tampoco. La abrazo a la distancia. La debe estar pasando mal", cerró Julieta Prandi brindando su apoyo a la cantante.
Lourdes Fernández reapareció en las redes tras la detención de su novio
Tras su dramático rescate e internación en el Hosital Fernández, Lourdes Fernández volvió a sus redes sociales publcando un video donde se mostró más tranquila y enfocada en su recuperación.
“Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, expresó mirando a cámara, con una sonrisa serena. “Me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”, contó.
“Sé que pasaron cosas, pero siento que me debo a mi público, a la gente que me tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, agregó sin querer habalr de lo sucedido.
En otro fragmento del video, Lourdes expresó su entusiasmo por reencontrarse con sus fans en el Gran Rex, un escenario que considera su casa artística. “Hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver al Gran Rex, la casa que me vio nacer. Espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”, dijo. "Un día a la vez", cerró.