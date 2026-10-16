A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar con la familia Ortega, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega y estallaron los rumores.
Julieta Prandi es una celosa serial o Emanuel Ortega tenía un harén en su estudio: los secretos de la separación que todos vieron venir
La verdad detrás de la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. ¿Hubo infidelidad?
"Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", escribió Julieta Prandi en un posteo en su cuenta de Instagram.
En medio de fuertes versiones de infidelidad por parte del músico, Ángel de Brito reveló el motivo de la separación y cómo fue la última conversación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. "Julieta Prandi era muy celosa, le revisaba el celular y encontraba conversaciones... Él dice que no la engañó", arrancó De Brito en LAM.
"El viernes cuando encuentra las conversaciones con Josefina lynch (ex novia de Joaquín Levinton) lo llama y le dice "¿Estás viniendo? bueno no vengas y le empieza a decir de todo. Corta, lo bloquea y después puso el comunicado. Lo echó de la casa", siguió sobre el escandaloso fin de la pareja.