Julieta Prandi es una celosa serial o Emanuel Ortega tenía un harén en su estudio: los secretos de la separación que todos vieron venir

"Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", escribió Julieta Prandi en un posteo en su cuenta de Instagram.

En medio de fuertes versiones de infidelidad por parte del músico, Ángel de Brito reveló el motivo de la separación y cómo fue la última conversación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. "Julieta Prandi era muy celosa, le revisaba el celular y encontraba conversaciones... Él dice que no la engañó", arrancó De Brito en LAM.