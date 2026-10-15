Sabrina Rojas tras ser criticada por Laura Ubfal: "Las lindas tenemos más facilidad de ser millonarias"

Indignada, Sabrina Rojas salió con los tapones de punta. "Digamos el Martín Fierro es un negocio y para mí no estuvo bueno. No me des clases, para mí lo de Wanda fue demasiado forzoso", arrancó.

"Laura Ubfal es discriminadora de lindas, desmerece el laburo y también de los jóvenes. Las lindas tenemos más facilidad de ser millonarias", siguió Sabrina Rojas furiosa.

Sabrina Rojas destrozó a Flor Vigna

, Sabrina Rojas fue consultada sobre las polémicas que está protagonizando Flor Vigna durante su participación en La Casa de los Famosos México.

"Creo que habla y después no se la banca, la vas a buscar y quiere hablar de su música...no se aguanta el vuelto. Lo más probable es que cuando vuelva y los periodistas la vayan a buscar no se la banque y se explaye sobre lo que dijo", arrancó Sabrina Rojas tras los dichos de Flor Vigna sobre Cande Ruggeri y Nicolás Occhiato.

En cuanto a su vínculo con la también ex de Luciano Castro, la top la apoyó y lanzó una sutil indirecta hacia Griselda Siciliani. "A mi Flor nunca me hizo nada, no tengo relación, me la cruce muy poco y siempre nos saludamos buena onda", aseguró.

"No le sigo la carrera ni la vida, no tenemos nada en común. Creo que se equivocó en dar nombres, si hablas te la tenés que bancar", dijo luego la conductora de Pasó en América.