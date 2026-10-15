Julieta Prandi habló tras anunciar su separación: "Estoy avergonzada"

Además, Julieta Prandi expresó su malestar por las versiones que aseguran que presionó a Emanuel Ortega para casarse y dar un paso más en su romance.

Cómo fue la pelea entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Ángel de Brito reveló el motivo de la separación y cómo fue la última conversación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

"Julieta Prandi era muy celosa, le revisaba el celular y encontraba conversaciones... Él dice que no la engañó", arrancó De Brito en LAM.

"El viernes cuando encuentra las conversaciones con Josefina lynch lo llama y le dice "¿estás viniendo? bueno no vengas y le empieza a decir de todo. Corta, lo bloquea y después puso el comunicado. Lo echó de la casa", siguió sobre el escandaloso fin de la pareja.

¿Qué pasó entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch?

En medio de las especulaciones sobre los motivos que llevaron al fin del matrimonio, en LAM revelaron cuál fue el detonante que provocó la decisión de Julieta Prandi.

Según reveló Karina Iavícoli, Julieta Prandi encontró mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch, una joven modelo y cantante, ex novia de Joaquín Levinton.

Según explicó, Josefina estuvo en el estudio de grabación de Emanuel Ortega el día viernes lo que generó una fuerte discusión entre el músico y Julieta. A pesar de esto, Josefina visitó el estudio todo el fin de semana provocando la ira de Prandi.