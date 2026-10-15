¡Bombazo! Nora Colosimo confirmó que Zaira Nara y Paula Chaves se pelearon por Facundo Pieres

La reacción de Nora Colosimo cuando le preguntaron si Zaira Nara es "Tatiana"

"¿Zaira Nara es tatiana?", le preguntó Ángel de Brito sin vueltas por el noviazgo de la modelo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves. "No me consta", dijo Nora despúes de un llamativo silencio.

Además, el conductor le consultó por las conversaciones privadas con Zaira Nara que Paula Chaves publicó en su cuenta de Instagram. "Fue feo", dijo sin vueltas.

Yanina Latorre reveló qué pasó entre Paula Chaves y Zaira Nara: "Quedó mal"

En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló la verdadera razón de la pelea que se originó en el 2021 en pleno "Wandagate".

"Wanda le pide a Zaira, que le diga a Paula que averigüe si la China había hablado con Mauro. Ella va y lo hace, pero la China se lo niega", arrancó Yanina quien explicó que luego de esto la China llamó a Mauro y le mandó los chats con Chaves.

"Paula se sintió expuesta, sin comerla ni beberla, queda en el medio de esta trifulca y se sintió incómoda. Nunca más le habló a la China y todo quedó mal. Ahí empezó a quebrarse el vínculo con Zaira. A partir de ahí, empezó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida", agregó.