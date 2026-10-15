Se supo el escándalo que protagonizó Wanda Nara antes de llegar a los Martín Fierro de la Música

Según relató, la decisión de Wanda Nara de asistir a los premios no cayó bien en Telefé por lo que la top tuvo que esperar a que terminara la transmisión de Masterchef Celebirty para presentarse en la ceremonia y retirar su premio.

El polémico look de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro de la Música

Lejos de elegir un atuendo de gala, Wanda Nara se la jugó con todo luciendo unos pantalones de jean con aberturas en la cadera de la línea de Stella Mccartney para H&M.

Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por más y combinó sus jeans con un cavadísimo body negro dejando mucha piel a la vista. Además, la rubia ganó un Martín Fierro por el éxito de su hit "Bad Bitch" y las reacciones no se hicieron esperar.

Wanda Nara mostró cómo quedó su abdomen tras bajar 10 kilos

Wanda Nara encendió el fin de semana mostrando cómo quedó su silueta luego de bajar más de 10 kilos siguiendo la dieta de las Kardashian.

Fue la misma Wanda Nara quien reveló que decidió engordar para el papel que interpreta en su primer película como protagonista.

Ahora, Wanda redobló la apuesta dejando a la vista su pequeñisima cintura y tonificado abdomen luciendo una bombacha XS y remera crop top.