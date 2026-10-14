Mientras sigue la polémica por su último escándalo con Mauro Icardi, Wanda Nara se robó todas las miradas en los Premios Martín Fierro de la Música 2026.
Wanda Nara llegó en jeans a los Premios Martín Fierro de la Música 2026: el look de la polémica
Impacto en las redes sociales por el atuendo de Wanda Nara en la alfombra roja. Todos los detalles
Como toda una estrella, Wanda Nara fue de las últimas famosas en llegar a la primer entrega de los Martín Fierro a la música y causó gran impacto con su look.
Lejos de elegir un atuendo de gala, Wanda Nara se la jugó con todo luciendo unos pantalones de jean con aberturas en la cadera de la línea de Stella Mccartney para H&M.
Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por más y combinó sus jeans con un cavadísimo body negro dejando mucha piel a la vista. Además, la rubia ganó un Martín Fierro por el éxito de su hit "Bad Bitch" y las reacciones no se hicieron esperar.
La tajante respuesta de Wanda Nara luego de que dijeran que su hija de once años tiene novio
Durante la noche del lunes estalló un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el que tuvo que intervenir la policía.
Según reveló Nora Colosimo, Mauro Icardi viajó de forma inesperada a Estados Unidos junto a la China Suárez y sus hijos dejando a su hija Isabella Icardi sola en la casa de los sueños junto a una empleada que había sido previamente denunciada por Wanda Nara.
En Intrusos hablaron de lo sucedido y además revelaron que Francesca Icardi, la hija mayor de Mauro Icardi y Wanda Nara, no estaba en la casa de su padre ya que se encontraba con su supuesto novio.
Lejos de dejarlo pasar, Nora Colosimo negó las versiones sobre el novio de su nieta de once años y Wanda Nara fue por más mostrando imágenes de su pequeña y su sobrina en su camarín y en un salón de juegos. "A las tarde las llevé a jugar y sacamos un montón de peluches", escribió dejando claron que estuvieron junto a ella en todo momento.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Deslumbró en los Martín Fierro de la Música con un look audaz.
- Polémica: Su elección de vestuario, jean y body cavado, generó debate en redes.
- Reconocimiento: Ganó un Martín Fierro por su carrera musical.