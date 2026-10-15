Josefina Lynch, la modelo y cantante que habría provocado los celos de Julieta Prandi tras visitar el estudio de grabación de Emanuel Ortega rompió el silencio.
Habló Josefina Lynch la modelo vinculada a Emanuel Ortega que enfureció a Julieta Prandi
El explosivo posteo de Josefina Lynch tras los rumores sobre sus mensajes con Emanuel Ortega
A través d eun posteo en su cuenta de Instagram, Josefina negó los rumores sobre la supuesta infidelidad de Emanuel Ortega y la existencia de mensajes subidos de tono que habría intercambiado con el músico.
"Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi", arrancó.
"Mi vínculo con Emanuel fue profesional por un proyecto en el que estoy trabajando. Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo como se dijo públicamente", siguió la modelo tajante.
¿Qué pasó entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega?
A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar con la familia Ortega, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega y estallaron los rumores.
En medio de las especulaciones sobre los motivos que llevaron al fin del matrimonio, en LAM revelaron cuál fue el detonante que provocó la decisión de Julieta Prandi.
Según reveló Karina Iavícoli, Julieta Prandi encontró mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch, una joven modelo y cantante, ex novia de Joaquín Levinton.
Según explicó, Josefina estuvo en el estudio de grabación de Emanuel Ortega el día viernes lo que generó una fuerte discusión entre el músico y Julieta. A pesar de esto, Josefina visitó el estudio todo el fin de semana provocando la ira de Prandi.
La última pelea de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
En medio de versiones de infidelidad, Ángel de Brito reveló el motivo de la separación y cómo fue la última conversación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
"Julieta Prandi era muy celosa, le revisaba el celular y encontraba conversaciones... Él dice que no la engañó", arrancó De Brito en LAM.
"El viernes cueando encuentra las conversaciones con Josefina lynch lo llama y le dice "¿estás viniendo? bueno no vengas y le empieza a decir de todo. Corta, lo bloquea y después puso el comunicado. Lo echó de la casa", siguió sobre el escandaloso fin de la pareja.
En pocas palabras
- Josefina Lynch: Negó rumores de relación con Emanuel Ortega y mensajes subidos de tono.
- Separación Prandi-Ortega: Se habría originado por mensajes encontrados entre Emanuel y Josefina.
- Escalada del conflicto: La modelo visitó el estudio de grabación de Emanuel durante el fin de semana.