JULIETA POGGIO CATARATAS.webp Julieta Poggio se suma al calzoncillito a la vista y paraliza las Cataratas del Iguazú.

Para su visita a las Cataratas del Iguazú, Julieta Poggio no dudó en sumarse al furor de la ropa interior a la vista llevándola en modo calzoncillo.

Súper canchera y sexy, Julieta Poggio dejó ver su calzoncillo sobre su mini short ultra XS y para resaltarlo lo combinó con musculosa crop y zapatillas.

Julieta Poggio reina del hilo dental XS

JULIETA POGGIO IGUAZU.jfif Desde Iguazú, Julieta Poggio confirma que es la reina del hilo dental ultra XS.

Desde Iguazú, Julieta Poggio volvió a marcar tendencia robándose todas las reacciones con una jugadísima micro-bikini bicolor neón.

Disfrutando de la impactante pileta de su hotel, Julieta Poggio presumió su lomazo apostando por un diseño naranja y negro con llamativo hilo dental ultra XXS.

JULIETA POGGIO BIKINI IGUAZU.jfif

Julieta Poggio reina de las calzas XS

Ahora, Julieta Poggio que es una de las influencers más buscadas por las marcas, protagonizó un video para una casa de indumentaria deportiva y arrasó.

Desde una terraza, Julieta Poggio presumió su figura llevando los atuendos sportys más sexys y cancheros, robándose todos los elogios con sus calzas XS.

JULIETA POGGIO CALZAS XS.jpg Julieta Poggio confirma que las calcitas se llevan en modo XXS y ultra ceñidas al ras.

Eligiendo un conjunto ultra ceñido, Julieta Poggio apostó por unas calcitas cortas y buzito crop deportivo al tono, marcando hasta el último centímetro de su figura y dejando sus abs a la vista.

Juleita Poggio reina del corpiñito XS

Julieta ha convertido la tendencia del corpiñito XS a la vista en una de sus marcas personales luciéndola con los modelos más variados y llamativos aunque su última elección arrasó.

Como no podía ser de otra manera, Julieta Poggio dijo presente en el primer show de Emilia Mernes en el Movistar Arena, y fiel al estilo de la cantante, la ex Gran Hermano fue con look de inspiración dosmilera de lo más audaz.

julieta poggio corpiñito.jfif Julieta Poggio decreta que el ultra XS es tendencia y paraliza el show de Emilia Mernes.

Una vez más, Julieta Poggio eligió el estilo corpñito XS a la vista luciéndolo con un diseño negro repleto de tachas, apliques y aberturas ultra jugado y sensual. Además, la top lo combinó con mini xs al ras, otra de sus prendas predilectas.

Días antes, Julieta Poggio arrancó el feriado extra largo luciendo su tendencia favorita con aires Barbiecore y coquette. Esta vez Juli eligió un corpiñito coquette de satén color rosa, el favorito del Barbiecore y mini catera al tono.

julieta poggio corpiño xs barbiecore.jpg

Julieta Poggio la reina de la mini cinturón

Julieta Poggio arrasó con su mini ultra XXS, ahora con un diseño del tamaño de un cinturón. Marcando su figura, la panelista de Gran Hermano no solo eligió un modelo diminuto sino que lo elevó con botas bucaneras extra alta color nude.

¿julieta poggio mini cinturonn.jpg En mini cinturón al ras, Julieta Poggio confirma que es la reina del ultra XXS.

Julieta Poggio fan del corpiñito XS

El viernes a la noche, Julieta Poggio salió de fiesta con amigas reventando la temperatura con su outfit de inspiración dosmilera súper osado.

julieta poggio hilo dental 2.jpg Julieta Poggio decreta que así se lleva el hilo dental ultra cavado: a la vista y XXS.

Julieta Poggio volvió a elegir el corpiñito XXS con escotazo y tiras entrelazadas destacando su abdomen tonificado y, redobló la apuesta dejando a la vista su hilo dental.

Nude y casi imperceptible fue la misma Julieta Poggio quien le hizo zoom a su abdomen mostrando en detalle su hilo dental y el revuelo en redes fue total.

Julieta Poggio paraliza el Lollapalooza con su look

Como no podía ser de otra manera, Julieta Poggio dijo presente en el segundo día del festival de música convirtiendo el Hipódromo de San Isidro en una pasarela.

Luciendo como toda una estrella pop, Julieta Poggio volvió a confirmar que es la reina indiscutida de los outfits de inspiración dosmilera llevándolos a otro nivel.

julieta poggio lollapalooza.jpg Corpiñito XS y ultra tiro bajo, Julieta Poggio paraliza el Lollapalooza con la tendencia más canchera.

Para el Lollapalooza, Julieta Poggio fue por todo resaltando su lomazo con uncorpiñito XS con recortes súper sexys combinandolo con jean ultra tiro bajo, cinturón de cuero y sus infaltables gafas transparentes.

Julieta Poggio paraliza el Bafweek con su look

Al igual que famosos como Jimena Barón, Julieta Poggio dijo presente en el exclusivo show de la marca de Mica Tinelli, y causó sensación con su estilo lencero.

Vestida por Ginebra, la diosa recorrió la alfombra con un diseño azul eléctrico con transparencias, detalle de encaje y un toque shiny con su gargantilla.

julieta poggio vestido lencero.jpg Julieta Poggio se suma al estilo lencero y paraliza el Bafweek: encaje, brillo y más.

Inspirada en los 90, Juli agregó una mini bag de peluche como accesorio y sandalias con strass, logrando un combo imposible de pasar desapercibido.

Julieta Poggio la reina del coquette

Julieta Poggio volvió a presumir su faceta más femenina y romántica llevando el estilo coquette favorito de celebs fashionistas como China Suárez, María Pedraza, entre otras.

julieta poggio gargantilla coquette.jpg Julieta Poggio decreta que este es el accesorio coquette más audaz y paraliza la tendencia.

En esta oportunidad, Julieta Poggio fue por un look coquette con aires dosmileros, robándose todas las miradas con su gargantilla con forma de mariposa, uno de los accesorios infatlables de este otoño-invierno.

Al igual que diosas como Emilia Mernes, Juli resaltó su figura con un mini vestido negro con escotazo halter y como borche de oro un rodete despeinado con mechas de colores, otro de los peinados íconos de los 2000.

julieta poggio coquette 2.jpg

