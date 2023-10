Por este motivo, Julieta Poggio se animó a combinar dos de las tendencias más sensuales en un solo outfit: transparencias y recortes.

julieta poggio transparencias.jpg Julieta Poggio sale en bustier con ultra transparencias y paraliza el domingo.

La joven paralizó la noche del domingo con un conjunto de bustier estilo corset súper transparente y jeans con aberturas explosivas en la cadera.

►TE PUEDE INTERESAR: Coti Romero se muestra en lencería de color y arrasa la primavera

Julieta Poggio la reina de los jeans con recortes

Julieta Poggio adora los diseños customizados, en especial aquellos con recortes y aberturas como el que llevó el jueves por la tarde.

►TE PUEDE INTERESAR: Coti Romero se muestra con aberturas en su ultra mini y paraliza la temporada

La actriz, subió la temperatura eligiendo unos jeans con recortes en la cadera, dejando mucha piel al descubierto y nada de ropa interior por debajo.

julieta poggio pantaloncitos.jpg

Fiel amante del Barbiecore, Julieta Poggio los combinó con un corset color rosa, logrando un atuendo de una auténtica Barbie real.

►TE PUEDE INTERESAR: China Suárez se muestra en micro-bikini XS y paraliza Miami

Julieta Poggio fan de los pantaloncitos shiny

Julieta Poggio sigue consagrándose la reina indiscutida de los looks 2YK inspirados en las tendencias de los años 2000 que llevaban famosas como Britney Spears, Paris Hilton, Christina Aguilera, entre otras.

En esta oportunidad, Julieta Poggio volvió a elegir la tendencia de los pantalones shiny que adoran famosas como la China Suárez, Pampita y Zaira Nara, aunque los llevó a otro nivel.

►TE PUEDE INTERESAR: Celeste Cid se suma al Barbiecore y paraliza la primavera

Una vez más, la ex Gran Hermano eligió los pantalones con efecto metalizado, eligiendo un diseño verde y subió la apuesta combinandolo con un mini corpiñito de denim.

julieta poggio pantaloncitos shiny.jpg Así es como Julieta Poggio se convierte en la reina de los pantaloncitos shiny.

Fanática de lso accesorios del 2000, Julieta Poggio eligió una bodychain de strass, anteojos transparentes y su infaltable mini bag para complementar su atuendo y paralizar la noche porteña.

Julieta Poggio sigue a Britney Spears

Julieta fue al festival de música Equal, donde se presentaron Lali, Emilia Mernes, María Becerra, entre otras y se la jugó con un outfit estilo Britney Spears que se robó todas las miradas.

►TE PUEDE INTERESAR: Cathy Fulop lleva los pantaloncitos shiny a una tendencia total

julieta poggio pantaloncitos 1.webp Julieta Poggio se puso los pantaloncitos de Britney Spears y adelantó tendencia furor.

Al igual que la princesa del pop, Julieta Poggio llevó unos pantaloncitos con vibras "weterncore" customizados de terciopelo con detalles de jean, tachas y cordones, adelantando una de los infaltables de esta primavera.

Fanática de los córsets y prendas de cuero, Juli combinó sus jeans con un crop top de negro con cierre al medio. Como no podía ser de otra manera eligió una mini bag shiny como accesorio y cerró su look con las icónicas gafas de sol transparentes, otro de los must have de las diosas de los 2000.

julieta poggio pantaloncitos 2.webp Julieta Poggio se puso los pantaloncitos de Britney Spears y adelantó tendencia furor.

►TE PUEDE INTERESAR: El topless brutal de Wanda Nara paraliza Estambul

Julieta Poggio reina de las transparencias

Julieta Poggio siguió la tendencia furor de las transparencias la favorita de famosas como Zaira Nara, Pampita, Ester Expósito, Alejandra Maglietti, Moria Casán, entre otras.

TE PUEDE INTERESAR: Laurita Fernández se suma a las transparencias y causa sensación

Siempre fashionista y atrevida, Julieta Poggio ha demostrado que no teme a la hora de lucir atuendos sensuales y reveladores y su último mini vestido transparente fue la confirmación perfecta.

julieta poggio transparencias.jpg Julieta Poggio se sumó a las transparencias llevándolas como nunca antes.

Julieta salió con sus amigas, y causó sensación con un diseño que dejaba a la vista todo su corpiño y su culotte. Como si no fuera suficiente, la rubia lo combinó con borcegos army, campera bomber de charol y un vaso personalizado con brillo que se robó toda la atención.

TE PUEDE INTERESAR: Las ultratransparencias de Moria Casán paralizaron el Bailando 2023