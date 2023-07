Julieta Poggio reveló detalles sobre su separación, ¿sale con Marcos?

►TE PUEDE INTERESAR: En culotte de encaje y transparencias feroces, Julieta Poggio fulminó la prudencia

La actriz y exparticipante de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, sorprendió al contar nuevos detalles sobre su separación de Lucca Bardelli, en medio de muchos rumores de romance con Marcos Ginocchio.

Julieta Poggio fue consultada al respecto de su supuesta nueva relación con el ganador de Gran Hermano 2022 y aseguró: "¡No! ¿Cómo voy a estar de novia? Hace un mes que corté". De esta manera, volvió a desmentir un supuesto vínculo amoroso con el salteño.

¿Sale con Marcos? Julieta Poggio reveló detalles sobre su separación

Luego, al ser consultada por cómo fue su separación de Bardelli, la actriz señaló: "Bueno, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces, cuando me hacían una nota y me decían 'Juli, ¿seguís de novia?', yo no podía mentir, se me nota en la cara". Con estas palabras, la actriz evidenció que nunca faltó a la verdad cuando le preguntaron sobre el tema.

Para finalizar, Julieta Poggio remarcó cómo fue la revelación en vivo con sus colegas de Gran Hermano: "Entonces lo tuve que decir ahí, en el streaming, para que ya sea público. Y decidí hacerlo ahí porque estaba con mis compañeros, que son de mi confianza y sabía que ellos no me iban a juzgar en nada".

Así, dejó en claro que se siente muy cómoda junto a Daniela Celis, Lucila "Tora" Villar y Nacho Castañares.