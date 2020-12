"Jujuy" Jiménez se lastimó sus brazos mientras "boxeaba"

Las secuelas de la dura actividad física realizada quedaron “al rojo vivo”, pero la modelo no dudó en compartirla con sus seguidores en Instagram.

“Maaaaaamá. No, no, no no... Miren cómo me quedó esto... En carne viva. Fui a hacer boxeo, pero miren esto... ¿Es joda?”, escribió junto a las fuertes imágenes que denotaban cómo le quedó la piel.

Luego, grabó en sus historias el paso a paso de la curación realizada en una farmacia, donde le vendaron la herida, la que deberá cambiarse habitualmente. “¿Cómo hago para ponerme esto todos los días yo sola? Me muero si me queda la marca”, escribió "Jujuy" acompañando el video casero.

Curiosamente, la mala racha no tuvo solo como víctima a la modelo. Porque durante la semana, el accidentado fue su novio, el polista Jerónimo del Carril, quien en pleno Campeonato Abierto de Polo en Palermo tuvo que ser asistido de urgencia por una ambulancia que se encontraba en el lugar.

Durante el partido de su equipo La Ensenada/ La Aguada, disputaba contra La Dolfina Polo Ranch,el deportista recibió el impacto de la bocha en el codo izquierdo y tras la derrota ante el equipo de Cañuelas, se llevó todas las miradas por el accidente sufrido, sobre todo su novia.

Más allá del susto de “Jujuy” Jiménez, su pareja la sacó barata y logró recuperarse en cuestión de minutos.

“Vamos los pibes. A darlo todo. La hinchada firme. Bancándolos a morir siempre”, posteó la modelo con entusiasmo horas antes del accidente cuando recién llegaba al campo de juego para ver el interesante encuentro.

Acompañada por algunos familiares de “Jero” del Carril, entre ellos su hermana Luisa, con la que tiene una excelente relación, "Jujuy" apoyó a su pareja desde cerca en la 6ª fecha del 127° Campeonato Argentino Abierto de Polo.

“Es que me haces tan bien!!! Sos increíble Jero”, escribíó la modelo acompañando una de sus primeras imágenes juntos en Instagram, de aquella tarde poco feliz, que no terminó tan bien como esperaban.