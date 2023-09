Marcelo Tinelli fue el primero en repostear imágenes de la joven en la pasarela mientras que su madre Paula Robles estuvo sentada en primera fila atenta a todos los detalles de su pasada.

juanita tinelli novia 2.avif Juanita Tinelli se vistió de novia y paralizó la Semana de la Moda.

Días antes, Juanita compartió un álbum con un mix de fotos de lo más diferentes y sorprendió agregando una donde se la ve en topless desde la playa. Súper osada, Juanita posó sin brassier, tapando su escote con un brazo y llevando una colaless negra como única prenda. "Sí", escribió la modelo junto al álbum que inmediatamente superó los 30 mil likes y recibió cientos de comentarios elogiándola.

juanita tinelli topless playa 1.jpg Juanita Tinelli hace topless en la playa y las fotos paralizan la red.

Juanita Tinelli y su make up más impactante

A su corta edad, Juanita Tinelli se ha convertido en una de las tops más solicitadas causando sensación con cada uno de sus posteos e imponiendo tendencia con sus elecciones estilísticas.

Ahora, Juanita Tinelli revolucionó a sus fans al compartir una imagen donse se la ve luciendo una melena lacia extra large con mechas rubias, cejas perfiladas y como maquillaje unos smokey eye bicolor despampanantes que serán sensación esta temporada.

juanita tinelli bicolor 1.jpg Melena XL, ojos bicolor y rubia, Juanita Tinelli sorprende con su look más impactante.

"Tell me, is you still up? Dime todavía estás?", escribió Juanita Tinelli junto a la publicación que inmediatamente se llenó de más de 50 mil likes y comentarios de celebrities como su hermana Mica Tinelli, María Eugenia Rito, Floppy Tesouro entre otras.

Juanita Tinelli incendió Miami

Acompañada por su padre Marcelo Tinelli, el Tirri, y varios de sus hermanos, Juanita Tinelli se tomó unos días y aprovechó para lucir las tendencias veraniegas más atrevidas.

Primero, la menor del clan Tinelli sorprendió con el atuendo demencial que eligió para su paseo de compras. Súper sexy volvió a presumir su lomazo eligiendo un crop top ultra cortito combinándolo con la tanga a la vista con una pollera negra fajada infartante.

juanita tinelli tanga a la vista miami 1.jpg Tanga a la vista y abs tallados, el look viral de Juanita Tinelli en las calles de Miami.

Ahora, Juanita redobló la apuesta subiendo una selfie con una bikini explosiva. La top eligió combinar bombacha colaless ultra cavada y tiro alto con corpiñito mini en estampado búlgaro y el resultado causó sensación.

juanita tinelli colaless miami 1.jpg Ultra cavada y blanquita, Juanita Tinelli despide Miami con su colaless más salvaje.

