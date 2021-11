Juana Viale y un look inspirado en el Imperio Romano

Juana-Viale-bolso-Jose-Lopez.jpg

Luego de la introducción, Juanita pasó a describir su look diseñado por el maestro de la alta costura Gino Bogani.

"Tengo un hermosísimo vestido de gasa degrade inspiración Imperio Romano... mandaría a cortar un par de cabezas si yo estuviese en el Imperio Romano", dijo la conductora del programa entren risas.

Y agregó: "Es muy bonito con un cinturón de adorno de sanetine como pueden ver, el vestido tiene degradé y es muy livianito. La espalda está al aire libre, lucimos la bijouterie del señor Bogani y notarán la diferencia: son distintos en composé con el 'vestidete', soy una emperatriz".

Juana-Viale-look-sabado-por-la-noche1.jpg

"Por su puesto quiero agradecer a Mauri Catarain que me maquilló hermosísima en composición con el vestido. Y a Cris Sepúlveda que me peinó para Infinito Studio, me hizo una trenza cocida y le dio una vuelta más", remarcó la actriz.

Y por último le volvió agradecer a su diseñador: "Gracias Gino Bogani, el genio, el número uno. Me encanta este vestido, la gasa es una tela muy noble para la mujer, bah para mi, me gusta".

https://twitter.com/mirthalegrand/status/1457147608913358858 El look de Juana Viale para la mesaza por Gino Bogani pic.twitter.com/MUpcuZecGu — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) November 7, 2021

"Vamos a tener una meza espectacular en la que vamos a hablar de todo. No nos vamos a quedar por nada, no hay que quedarse callado por nada", sentenció Juanita, siempre filosa e irónica.

Los invitados a La Noche de Mirtha de este sábado fueron: el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli; el neurólogo y candidato a diputado bonaerense por Juntos, Facundo Manes; la modelo Sofía Zámolo; la actriz Amalia “Yuyito” González, y el periodista de TN Franco Mercuriali.

La-Noche-de-Mirtha-invitados-con-Juana-Viale.jpg