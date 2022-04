Juana Repetto: "Mi antes y después del embarazo"

►TE PUEDE INTERESAR: El parto respetado de Juana Repetto que impactó en redes

"Lo prometido es deuda, tarde pero seguro, aquí mi antes y después de mi segunda vuelta con @goodaabi post Belisario", puso en el comienzo de su mensaje la actriz en Instagram al tiempo que mostró dos fotos que evidencian el cambio.

Juana Repetto antes y después de la maternidad.jpg Juana Repetto: antes y después.

Y siguió: "Primero que nada estuve en los grupos de embarazo, lo cual me ayudó un montón a tener un ascenso mucho más saludable que el anterior, aparte de tener una psicóloga perinatal que nos contenía un montón y la nutri especializada en embarazos. Después me metí en el grupo de lactancia para poder ir volviendo a mi peso pero alimentándome adecuadamente amamantando".

►TE PUEDE INTERESAR: Juana Repetto fue mamá a través de un parto respetado

"Durante ese proceso fui bajando de peso muy tranqui, sin presión, contenida por el grupo pero sobre todo poniendo el foco en la calidad y cantidad de lo que consumimos. Pudiendo sacarme el chip del peso y de la balanza, que no me hacía del todo bien, me frustraba y demás", profundizó la actriz.

Juana Repetto 2.jpg Un cambio rotundo el que mostró Juana Repetto en sus publicaciones.

Y remarcó: "Entendí y aprendí que comiendo saludablemente y cambiando los hábitos lo otro venía solo. Y así fue, cuando relaje me hice el taller de comida real y luego el tratamiento individual lo que me termino de enfocar en lo importante. Comida real, hidratación, ejercicio (mi pata floja, pero siempre las nutrís recordándome lo importante que es para la salud y el complemento ideal para el descenso) y ORGANIZACIÓN! Una vez que logre cuadrar todo eso, no sólo fue de gran ayuda para la alimentación de toda la familia, si no que también por consecuencia, vinieron los cambios físicos".

"Casi sin darme cuenta. Hoy puedo decir que en casa adquirimos TODOS nuevos hábitos saludables. Comemos bien, todos podemos consumir los mismos alimentos, aumentamos el consumo de agua y me estaría faltando la actividad física, que juro voy a por ella", finalizó Juana Repetto.

Juana Repetto 3.jpg Otra de las imágenes en las que Juana Repetto se comparó "antes y después".

Juana Repetto fue criticada por irse de vacaciones

Juana Repetto decidió hacer la valijas e irse del país para descansar junto a toda su familia. La actriz mostró en sus redes sociales hace unos días como con su marido Sebastián Graviotto, y sus dos hijos, Belisario y Toribio, se subían al avión para tomarse unos días de vacaciones.

Curiosamente una usuaria de Instagram cuestionó el momento en que Juana se fue de vacaciones con sus dos hijos, argumentando que Toribio perdía varios días de clases.

Juana Repetto de vacaciones con su hijo.jpg Juana Repetto con su hijo Belisario de vacaciones.

"Me acuerdo cuando Juana estaba preocupadísima porque su hijo más grande no podía ir al colegio por la pandemia... Y ahora maneja al tema llevándoselo de viaje en plena época de clases", comentó en la publicación, recordando la queja de la actriz durante la pandemia por la falta de clases presenciales.

►TE PUEDE INTERESAR: Juana Repetto fulminó al Presidente por la suspensión de clases

Al leer esto, Juana Repetto le respondió de manera categórica: "Agarramos Semana Santa para que falte sólo unos días. De todos modos, nada tiene que ver que le quiten la educación a un niño con decidir faltar 5 días...".

Y cerró: "Y sí, a Toro se la quitaban porque por Zoom no aprendía un carajo y era un martirio emocionalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra amora".