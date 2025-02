Jorge Rial se fue del país en medio del escándalo de Morena Rial: "Pobre tipo, quiere desaparecer"

En su programa de radio, Yanina Latorre no se guardó nada y la liquidó hablando incluso del viaje de Jorge Rial a Cuba. "La fama tuya no la quiere nadie, Morena. Sos nota, pero no sos nota porque nos gusta tu rating, tu cara, tu fama, tu trayectoria y tu talento. Sos nota porque sos la hija de Jorge Rial, saliste a chorear, te agarraron y con un bebé en brazos", arrancó furiosa.

Sos la hija de uno de los periodistas más famosos del país, si fuera tu papá estaría como el avestruz con la cabeza adentro de la tierra. Pobre tipo se tuvo que ir a Cuba, desaparecer del planeta porque a vos no te gusta laburar", siguió Yanina Latorre.