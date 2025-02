jorge rial descargo arresto morena rial.jpg Jorge Rial tras la detención de Morena Rial: " Si cometió delito tiene que pagar, sin privilegios".

“Esto es doloroso, es extremo, pero uno dice: ‘bueno, ojalá que con esto aprenda de una vez’. A ver, mi hija tenía y tiene todo para hacer lo que quisiera, para estudiar lo que quisiera, ustedes lo saben, para tener una vida mejor que esta, pero su elección fue otra. Su elección fue esta. No sé por qué. No entiendo por qué. En un momento le hizo click la cabeza y tomó la decisión de estar marginada".

"En estos últimos días hablamos bastante. Y ella me decía: ‘Papá, lo hice porque no tenía otra cosa que hacer’. Cosa que me indignó. Lo último que uno tiene que hacer es cometer un delito. Hay mil cosas para hacer antes. Dejarse ayudar, por ejemplo. Laburar. Hay un montón de cosas previas a cometer un delito. Para mí eso no es excusa y no se la voy a aceptar nunca, a esa excusa”.

morena rial detenida.jpg

¿Cuál es la situación legal de Morena Rial?

“Estamos pendientes de la causa judicial. Está detenida en una comisaría de Capital Federal. Según tengo entendido va a ser trasladada a provincia, donde se realizaron los hechos Este hecho es previo al que todos conocemos. Así que nada, para mí fue sorpresivo porque yo desconocía todo esto. Yo pensaba que el tema había sido ese puntual. Estoy preparado para que sea lo que sea”, explicó Rial.

“Voy a estar al lado de ella en lo que necesite como padre. Pero repito, no para que tenga privilegio ni nada. Creo que, si ella tomó la decisión de esta vida, ella también sabía las consecuencias que tenía esto”.

“No la voy a abandonar, no la voy a dejar sola. Sobre todo, y especialmente, por mi nieto (Amadeo). Que no tiene nada que ver con eso. Tiene cuatro meses, es chiquito, no sabe nada de esto”.

“Por suerte, en estos hechos, no estaba él involucrado. No era como la última vez. Lo más doloroso para mí fue ver esa foto de mi nieto rodeado de agentes de la policía. Para mí fue mortal, es fatal eso”.