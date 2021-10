Jesica Cirio: video en ropa interior desde todos los ángulos

Te puede interesar: El álbum de Jimena Barón que rompió los límites,"cintura y cul... de otra galaxia"

También recibió más de 650 comentarios. Muchos de ellos preguntándole por su secreto para verse tan saludable y esbelta. Claro que parte de la respuesta está en el producto que promocionó con el picante video.

No es un secreto que la instructora de zumba se mantiene muy bien con esta actividad que también la apasiona. También se sabe que Jesica Cirio cumple con exigentes rutinas que comparte en videos para que sus seguidores puedan imitar. Son famosos los ejercicios para glúteos y abdominales que muestra en sus redes.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUtDFtopGjP%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Jesica Cirio (@jesicacirio)

Por supuesto, cada vez que puede, se muestra bailando y disfrutando de su óptimo estado aeróbico, como lo hizo este sábado para promocionar un hotel en el que recomienda relajarse los fines de semana o en vacaciones. ¡Hasta metió efecto visual y todo para terminar bailando con una calza deportiva! Indudablemente a Jesica Cirio le sobran energías.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUyL9rdJf3u%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Jesica Cirio (@jesicacirio)

Incluso, hace pocos días, Jesica Cirio compartió un video en el que hizo una versión Need to know, de Doja Cat junto a dos amigas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUqmmOgjNQu%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Jesica Cirio (@jesicacirio)

Claro que si se compara el video de Jesica Cirio con el original, quedará a las claras que solamente se trató de un discreto homenaje.

Jesica Cirio tiene 36 años y está en pareja con el jefe de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, quien tiene 51 años. ambos son padres de la pequeña Chloe, de 3 años.