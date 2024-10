Jesica Cirio se suma a la mini cinturón en clave ultra XS al ras y pide opinión.

Para un toque más chic y elegante, Jesica Cirio agregó un toque sastrero con un chaleco al tono y, como accesorio, pañuelo de seda anudado en su ponytail.

Súper audaz, Jesica Cirio no solo publicó su video sino que también le pidió la opinión a sus seguidores que no tardaron en aprobarla. ¿Les gustó el look? ¿Para qué momento lo usarían?", escribió.

Jesica Cirio reina de la enteriza

Jesica prendió fuego el viernes feriado sorprendiendo a sus followers con una enteriza ultra XS imposible de pasar desapercibida.

Como suele hacer en sus redes sociales, Jesica Cirio se sacó una selfie para mostrar en detalle su traje de baño causando sensación el modelo negro de Diesel que eligió.

Claro que no fue la primera vez que cautivó con sus posados. Días antes, Jesica Cirio se fotografió frente al espejo para mostrar su modelo confirmando que es la reina indiscutida del Barbiecore con su elección.

Jesica Cirio reina de las transparencias

Luego de apostar por los prints florales, conjuntos bicolor, y off-white, Jesica Cirio también fue por el clásico negro con un toque de transparencias súper sexy.

Jesica Cirio reina de las transparencias florales

En esta oportunidad, Jesica Cirio anticipó la llegada oficial de la primavera mostrando cómo llevar el estampado floral infaltable de la estación.

Súper femenina y sexy, Jesica Cirio lució elprint floral en un atrevido conjunto off-white con bombacha en clave hilo dental y corpiño coquette con detalles de transparencias de encaje.

Como si no fuera suficiente, días antes, Jesica Cirio presumió su lomazo tonificado llevando las transparencias en clave floral ultra XS tanto en su corpiño estilo bralette como en su hilo dental ultra XS.

Jesica Cirio reina de la colaless sporty

Como si no fuera suficente, el domingo por la mañana la rubia redobló la apuesta con un álbum donde se la ve recostada en un sillón luciendo un conjunto negro con vibras sportys súper canchero.

Una vez más, Jesica Cirio resaltó su figura tallada eligiendo una bombacha colaless de diseño hilo dental ultra XS y tiro alto, mostrándolo desde todos los ángulos.

Jesica Cirio reina de la lingerie

Ahora, Jesica Cirio enloqueció a sus fans, apostando por un conjunto verde militar de corpiñito y culotte colaless.

Además, la rubia enloqueció a sus seguidores luciendo una colaless ultra cavada en tono off-white y con encaje coquette en la cintura.

Jesica Cirio paraliza México

ontinua encendiendo las redes sociales y subiendo la temperatura con postales cada vez más osadas desde la Riviera Maya.

Acompañada por su nuevo novio, Jesica Cirio armó las valijas y viajó a México para disfrutar de una anticipada luna de miel en las playas de Tulum donde no para de mostrar su explosiva colección de micro-bikinis.

Primero, Jesica Cirio arrancó sus vacaciones al rojo vivo eligiendo un modelo con jugadísimos recortes y aberturas en el corpiño, logrando un efecto infernal.

Ahora, Jesica Cirio apostó por otra de las tendencias furor de a temporada 2024, las bikinis tejidas al crochet. Posando junto a su novio, la diosa mostró su lomazo con una colaless cavada color verde seco y tiras anudadas.

Jesica Cirio arrasa en ropa interior

Jesica Cirio arrasó en sus redes sociales despidiendo el verano con una catarata de imágenes en ropa interior.

Una vez más, Jesica Cirio le regaló a sus fans un pequeño anticipo de la campaña de la colección otoño invierno 2024 que protagonizó para una reconocida marca de lencería y trajes de baño.

En esta oportunidad, Jesica Cirio mostró lo que se viene en ropa interior posando con un conjunto de corpiñito y bombacha colaless ultra cavada con estampado de lunares en blanco y negro.

Días antes, Jesica Cirio publicó el back de la producción de trahes de baño deslumbrando con una micro-bikini negra con bombacha colaless ultra XXS. De lo más glamorosa y canchera, Jesica eligió un modelo con detalles de argolla de carey en el corpiño y los breteles de su colaless, logrando un look veraniego ultra chic.

