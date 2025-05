Jesica Cirio reveló si está vendiendo ropa usada en una feria del conurbano.

“Le saqueó el vestidor, como tiene toda ropa importada, de muy buena calidad, le llevó a una persona que vende ropa importada en Palermo, que se llama Sandra, y le llevó la ropa de Piccirillo”, explicó Fernanda Iglesias.

“Así que a lo mejor, si te querés comprar un traje importado y caes en lo de Sandra, te llevás la ropa de Piccirillo”, agregó en tanto que aclaró que no se debe a falta de dinero. "No es por sus deudas porque tiene plata, pero por tener más dinero y más dinero cada vez más, puso en venta toda la ropa de su ex marido", afirmó.