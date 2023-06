jesica cirio mini 2.webp Nuevo amor. Jésica Cirio enamorada y en pareja, ¿quién es su novio influencer?

Revelaron quién es el nuevo novio de Jésica Cirio, tras confirmar su separación de Martín Insaurralde.

Tras una década de relación, Jésica Cirio se separó de Martín Insaurralde y en Nosotros a la Mañana revelaron quién sería su nuevo novio.

►TE PUEDE INTERESAR: Cortita al ras y metalizada, Jésica Cirio arrasa con su mini más letal

Juan Etchegoyen aseguró: “A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él. Es la pareja de Jésica Cirio y Momo. Me confirman que Jésica Cirio y Momo están en una relación ya formal”.

momo.jpg Nuevo amor. Jésica Cirio enamorada y en pareja, ¿quién es su novio influencer?

El panelista dijo: “Ella anunció la separación (de Martín Insaurralde) hace pocos días en los medios, y ¿no subió una foto en dónde está él jugando con su hija?"

“Tienen un programa de stream juntos, con el Momo y con otros. Lo banco mil, mil lo banco al Momo”, aclaró el conductor, Pollo Álvarez.

Desde hace 7 meses la ex de Insaurralde anunció el lanzamiento del canal de streaming junto a Momo. A partir de entonces, estuvo viajando por diferentes ciudades del mundo junto a quién sería su nueva pareja, cuyos videos de cada destino visitado, se encuentran en YouTube.

Con un video en Instagram, Jésica Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde: “La realidad es que sí. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, expresó.

“La realidad es que después de 10 años de relación maravillosos decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida, que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o dejarnos de amar como familia”, dijo la conductora.