Isabel Macedo se descargó fuerte contra las críticas al aspecto de su bebé

►TE PUEDE INTERESAR: Miranda! y Lali Espósito reversionaron un clásico del Pop y es furor

Isabel Macedo posteo criticado.webp

Sobre estos mensajes, Isabel y Juan Manuel decidieron hablar al respecto en una entrevista con Telenoche: “Para mí como una persona pública elijo ser responsable, no quiero que vean bronca y rabia porque si quisiera podría decir cosas horribles, no es que no me salen, pero elijo no hacerlo, no quiero hacerlo”.

TE PUEDE INTERESAR: "Se hace así": la tierna e insólita técnica de una mujer para educar a su perro

“Mi mamá dice algo que quiero recordar ahora: 'Las palabras dichas nunca vuelven al silencio'. Si tuviéramos esa frase presente en cada día de nuestra vida lastimaríamos menos seguramente”, reflexionó Macedo por lo ocurrido en las redes sociales.

Isabel Macedo posteo.jpg

La actriz publicó una nueva foto junto a su bebé con un tierno mensaje para ella en Instagram: “Te amo. Para mi, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, dale? Porque la verdad es que para mi NUNCA, el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar”.