¡Irreconocible! Karina La Princesita se grabó perreando y le dijeron de todo: "No eras así"

"Que diosa", "Se picó", "Una bomba", fueron algunos de los mensajes que recibió por su video así como también fans que se sorprendieron con su destape dejando comentarios como "No eras así", "Y Karina", entre otros.

Hace algunas semanas, Karina visitó Flor de Equipo, el programa conducido por Flor Peña en las mañanas de Telefé, y se animó a contestar las preguntas más filosas y picantes.

Karina tuvo que hablar de su relación con El Polaco luego de que días antes confesara en LAM que había engañado a una ex pareja por venganza.

“Engañé al Polaco. Pero él lo sabe, y de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo…” dijo divertida.

“Lo hice por despecho y me arrepiento. Se terminó enterando porque como no tenía experiencia, no lo supe hacer bien. Lo hemos hablado un montón con el Polaco, él sabe todo. Después nos peleamos”, concluyó.