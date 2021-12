¡Interna dramática! Yanina Latorre reveló qué pasó entre las angelitas luego del anuncio del final de LAM: "La más dolida es..."

La palabra de Ángel de Brito confirmando que LAM termina el 31/12: "Es una decisión personal"

"El día que Ángel puso el tweet nosotras recibimos un llamado y a cada una nos comunicaron que el programa no seguía”, explicó Latorre en el cilco radial, Polino Auténtico.

"Así, lisa y llanamente con una mera conversación por celular: “A partir de ahí las angelitas podían quedar liberadas o no y renegociar algo. La verdad es que el viernes LAM fue un velorio. Todo un drama”, sumó.

INTERNA DOLOROSA

“Fue todo muy feo. La más dolida es Cinthia porque se queda sin laburo y tiene las chicas. Pero son cosas que pasan. Las demás no. Yo creo que si Ángel arma algo va a contar con las chicas”, siguió Yanina sobre las reacciones de sus compañeras por el fin de su trabajo.

Además, Yanina habló de su futuro laboral y reconoció que espera seguir trabajando con Ángel de Brito.

“Yo ya tuve mi primera charla, y Ángel me dijo que voy a estar en su próximo proyecto, que no sé cuál es ni donde. Pero confío mucho en Ángel y Mandarina, así que voy a seguir. No me imagino trabajando con otra persona, así que después les daré más detalle”, sostuvo.

EL VIDEO DE ÁNGEL BAILANDO

Ángel de Brito sigue revolucionando las redes sociales. El conductor de Los Ángeles de la Mañana se ha convertido en el centro de todas las noticias luego de anunciar el final del programa matutino y ahora ha causado sensación con sus inesperadas dotes para el baile.

Fue su amiga Jimena Barón quien lo mandó al frente durante el festejo del final de La Academia. Al terminar el programa, se armó una fiesta en el estudio y la top grabó a Ángel de Brito en una faceta desconocida para su público.

Lejos de su perfil más picante, en el video se puede ver al conductor bailando súper divertido y dándolo todo.