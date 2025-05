¡Insólito! L-Gante tiene nueva novia: "Parecida a Wanda"

lgante novia bailarina.jpg L-Gante tiene nueva novia y hay fotos: "Es parecida a Wanda".

Además, la bailarina señalada como el nuevo amor de L-Gante le admitió a la periodista que tuvo encuentro sexuales con el cantante. "Ahora entiendo a Wanda", le dijo atrevida sobre las dotes del joven.

La insólita respuesta de L-Gante cuándo le preguntaron si se reconcilió con Wanda Nara

y Wanda Nara se habrían dado una nueva oportunidad luego de una reunión de Wanda con el cantante y su familia.

Luego de la viralización de las imágenes de su almuerzo familiar, L-Gante fue invitado a la mesa de Juana Viale y sorprendió con sus respuestas al ser consultado por su relación con Wanda Nara.

"¿Pero estás en pareja o no estás en pareja?", le consultó la nieta de Mirtha Legrand al cantante. "Lo mismo me pregunto, porque también estoy medio confundido", se sinceró divertido.

“Supuestamente me había dejado”, contó L-Gante. “Me cayó a mi casa, así de la nada... de repente mi mamá me dijo: 'mirá, que vino Wanda'", dijp sobre la inesperada aparición de Wanda Nara en el almuerzo familiar. "Todavía nos debemos una charla, así que no sé en qué estamos", cerró.

L-Gante prendió fuego a Wanda Nara en las redes, se arrepintió y lo borró: las pruebas

Días antes, tras la confirmación de la separación de Wanda Nara y L-Gante, salió a la luz el romance que la rubia estaría teniendo con con Agustín Bernasconi, cantante de MYA.

En medio de todos los rumores sobre el nuevo affaire de Wanda Nara, L-Gante sacudió las redes sociales con un inesperado reposteo, imposible de pasar desapercibido.

En su muro, L-Gante reposteó una noticia sobre Wanda Nara y su supuesto novio Agustín Bernasconi. Como era de esperarse, se viralizó en segundos.

Si bien el cantante fue alertado de lo sucedido y borró su publicación, lo cierto es que la noticia llegó a los portales y estallaron los comentarios mientras Wanda Nara se muestra desde Brasil.