¡Infraganti! Rusherking se reconcilió con Ángela Torres y estuvo con otra en Miami: "Durmieron juntos"

rusherking miami.jpg Rusherking se reconcilió con Ángela Torres y estuvo con otra en Miami: "Durmieron juntos".

“Y se termina yendo al departamento de él, se queda hasta la mañana, él le pidió algo muy íntimo y ella obviamente no accedió pero terminaron la noche juntos. La chica tiene 22 años”, sumó. “A la mañana se levanta, él le dice ‘¿te querés quedar?' y ella le contesta ‘no, mejor me voy’. Dijo que tuvieron muy buen sexo, después él le pidió el auto", cerró.

Rusherking, ex de la China Suárez, dejó a Ángela Torres

Rusherking y Ángela Torres se suman a la lista de protagonistas directos e indirectos vinculados al Wandagate como Nicolas Cabré, Benjamín Vicuña, L-Gante, Dakota Gothh, Pampita, entre otros.

Fue Pepe Ochoa en Bondi quien reveló la noticia de la ruptura entre Rusherking y Ángela Torres que se habrían distanciado en New York luego de una picante pelea. "Se separaron Ángela Torres y Rusherking".

rusherking angela torres separados.webp

"Se fueron en diciembre a Nueva York y ella desapareció. Cuando vuelve hace poco avisó que estaba re en un una emocionalmente, le cuenta a su entorno y re en un con todo lo del musical”, arrancó Pepe.

El periodista de LAM dio más detalles y reveló que fue Rusherking quien tomó la decisión. "Rusher dejó a Ángela y esta pareja llegó a su fin básicamente. Les deseamos que estén bien. Deben ser complicados los dos, me parece que hay algo que es complicado y complejo”, cerró.

¿Por qué se separaron Rusherking y la China Suárez?

La separación entre la China Suárez y Rusherking llamó poderosamente la atención del ambiente artístico. Sin embargo, se reveló cuál habría sido la discusión que desencadenó en esta ruptura.

Se rumoreó que su relación ya venía en crisis, aunque, el periodista Guido Záffora en el programa "Intrusos" reveló que todo empezó, en principio, durante el show del trapero: "Le fue horrible. No vendió una entrada. Vendió menos de dos mil entradas en un estadio como el Movistar Arena que es para diez mil. Y ese día tenía que cantar la China, tenían todo preparado para que ella cante. Una pasarela".

china suarez rusheking redes.jpg

"La China llega al ensayo a esos de las 18 horas. En un momento hubo un problema con el audio que no gustó mucho. Ella se enoja y le empieza a recriminar los mensajes que le llegaban a Rusherking de varias chicas. El ensayo se fue a un costado", según lo que relató el panelista, en ese momento, empezó la discusión.

El conflicto se desarrolló a una escala rápida e incómoda: "Una cena de celos que los presentes en el escenario se empiezan a sentir incómodos y se van para un costado. Corren a la gente del escenario y la actriz le dijo 'si seguís así me voy'. Cumplió su palabra y se fue. El trapero la trató de mal compañera, de poco leal y que irse fue una traición", manifestó Záffora, quien sería seducida por un futbolista de la Scaloneta.

Para finalizar, el artista del trap argentino le habría recriminado por no ayudarlo con la promoción de su recital: "Dicen que le dijo: No me subiste una historia y no me ayudaste a promocionarla", al terminar el evento Tomás "no le dirigió la palabra" a Eugenia durante todo el fin de semana.