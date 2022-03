¡Infernal! La foto más íntima de Nati Jota en culotte: "Nunca me la aprobaron"

Luciendo un culotte súper sexy y con una maquinita de afeitar en sus manos, Nati Jota bromeó sobre la situación y acompañó su atrevida postal con un divertido mensaje.

nati culotte.jpg

"Tentada con este chivo que nunca me aprobaron. La gillete en la cara, el yeso; yo los entiendo, yo también lo hubiera bochado. Noviembre 2020 todavía creía en el amor, ah re que no. Ah re que sí y ahora también", escribió irónica sobre la foto que no le dejaron publicar.

Nati Jota beboteó y arrasó

Nati Jota siguió el consejo de sus seguidores y decidió publicar en su feed de Instagram una imagen que, según ella, fue de lo más elogiada por sus fans.

Siempre sexy, en la foto se puede ver a Nati mostrando su escotazo y "beboteando", súper sensual.

"Me la halagaron en stories así que va al feed, así de fácil soy", escribió divertida.

nati beboteo.jpeg

Nati Jota prendió fuego San Valentín

Semanas antes, Nati Jota lució su lencería más osada. La influencer decidió anticipar su festejo de San Valentín con una explosiva postal desde su cama.

Nati Jota encendió a sus followers luciendo un osado conjunto colorado de encaje que dejaba parte de su piel a la vista.

NATI JOTA COLORADA.webp

"Cierto que febrero es el mes del amor, yo lo paso sin novio pero con un rojo fuego igual", escribió picante disfrutando su soltería y provocando delirio en sus fans.

Nati Jota prendió fuego la playa

Claro que esta no fue la primer foto sexy de Nati Jota.

Días antes, la influencer que siempre apuesta por más elevó la temperatura de la playa con una bikini fucsia al límite.

La rubia jugó a ser una Barbie y causó furor con su figura al natural. "Barbie Natuti Playera", escribió divertida demostrando que no tiene nada que envidiarle a la famosa muñeca.