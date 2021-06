#ShowMusical con Cris Morena y Jey Mammon - Los Mammones

El conductor le preguntó sobre un posible regreso de Jugate Conmigo a la televisión argentina y a quién consideraría Cris para poner al frente del programa.

"¿A quién eligirías como conductor?", preguntó Jey. “Lo elegiría a Santiago del Moro… O a vos, si bajás un poco (de peso)”, contestó la creadora de Chiquititas dejando perplejo al actor.

Mammon afirmó sin reírse: “Siempre tan esteta Cris, me encanta. ¿O no?”. Incluso Gabriel Schultz trató de romper la tensión del momento y remató: “O sea que yo no tengo chances…”. Y Jey sentenció: “En el mundo de Cris no tenés chaces, Gaby”.

Inmediatamente, Cris Morena trató de desdecirse y de sacarle dramatismo a la situación. “No, mentira. Fue un chiste”, dijo aunque no alcanzó para borrar el enojo de los espectadores que se volcaron a las redes sociales para cuestionar a la rubia, convirtiéndola en trending toppic en twitter.

A pesar de este incómodo momento, la noche también estuvo cargada de emoción, en especial cuando Cris recordó a su hija Romina Yan.

"Recién hablábamos fuera de cámara y te pedí permiso para entrar acá porque es un tema muy delicado", explicó Jey al aire. "Quiero saber de las señales que te da Romina en la vida. Lo sé porque me pasa de manera personal", agregó el conductor haciendo alusión a la reciente muerte de su papá.

"Yo creo que la gente no se va cuando vive en uno", contestó Cris Morena. "Es como que las personas se van de viaje pero están adentro de uno", explicó.

"Romina tanto a mí como a mis nietos, como a la gente que la ama, y a Gustavo nos da señales permanentes en todo", reveló la creadora de Casi Ángeles sobre la presencia espiritual de su única hija.

"Yo creo que ella está en las mariposas y los colibríes. Mi nieta me pregunta ‘¿y cómo hago para pensar que está en las mariposas?’. ‘Creé que está en las mariposas’. A ella le encantaban y aparte sé que está", dijo con firmeza.

Y agregó: "Sé que está porque yo vivo en la ciudad y tengo mariposas y colibríes".