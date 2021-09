¡Impactante! Luciana Salazar mostró cómo quedó su cara tras su terrible caída

Luciana Salazar accidentada en un ensayo

“Es como que te tiren un ladrillo arriba de la cabeza, esa fue la sensación; nunca entendí como bajé del trapecio, ninguno de los tres lo sabemos porque entramos todos en shock porque yo empecé a gritar. Me bajé del trapecio y empecé a llorar porque estaba bañada en sangre que me salía de la cabeza", le relató luego a Martín Slawe.

“Yo no sabía si me había fracturado el cráneo; entré en shock por el dolor que nunca experimenté en mi vida más la sangre que no paraba. Después los chicos me contuvieron y llamaron a una ambulancia”, siguió.

luciana accidente 2.jpeg

Ahora, luego de que pasaran algunos días tras el terrible accidente, Luciana Salazar volvió a utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores la evolución de sus golpes.

A pesar de la impactante primer imagen donde se la vio toda ensangrentada, Luli publicó una nueva foto de su ojo donde se pueden ver las marcas y moretones.

"Así quedó mi ojito", escribió junto a la publiación que subió a sus historias de Instagram.

ojoo 4.jpg

Como si fuera poco, salió a la luz que mientras Luciana sufría este accidente, Martín Redrado preparaba un lujoso viaje junto a Lulu Zanguinetti, su nueva novia.

De acuerdo al panel de Intrusos, el empresario habría elegido Las Vegas como destino de sus vacaciones.