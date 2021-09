¡Underboob censurable! Noelia Marzol se puso el cortito y quedó a la vista

En esta oportunidad, Noelia Marzol eligió un crop top estampada súper corto que no solo le permitió mostrar su trabajado al abdomen al descubierto sino que dejó su underboob a la vista causando el delirio de sus followers por su osadía.

"Blanco y negro o color", escribió Noelia Marzol junto a las dos imágenes que subió y que no solo se llanaron de mensajes de sus fans sino también de famosos y de su esposo Ramiro Arias.

"De las dos formas messi", fue la opinión del futbolista sobre el atuendo de su mujer.

Hace algunos días, Noelia Marzol celebró su primer Día del Niño junto a Donatello y realizó una profunda reflexión sobre su maternidad junto a una tierna foto junto a su pequeño.

“¡Feliz primer día para mi cerdo! ¿Existe algo más satisfactorio que estos momentos? ¡No me vengan a decir que jode no dormir! ¡He dejado de dormir por otras tantas idioteces! O por laburo...”, afirmó una de las figuras de La Academia a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

“A veces, cuando digo que yo la paso fantástico con la maternidad, genera algo feo. Como que me la doy de sabelotodo o que me hago la relajada. Por supuesto que es ‘sacrificado’, pero la recompensa es tan grande que no vale la pena detenerse en lo tedioso cuando el disfrute es inmenso”, indicó.

“Y la vida continúa, seguimos siendo nosotros aunque más feliz”, afirmó Noelia Marzol.