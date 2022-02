¡Impactante! Filtran el contenido del sobre que tenía Gustavo Martínez cuando se suicidó: "Decía el ..."

"Tenía una calza blanca, medias, pantalón de entrenamiento color oscuro y una remera. Y adentro de los bolsillos, tenía el carnet de conducir, el DNI, la billetera con más de mil pesos. Todos elementos que no levantan ninguna sospecha", explicó.

“También había unos papeles con unas anotaciones. En uno de ellos, decía el número 2000, 17.30, 18, después 16 de enero de 2022. Y tenía un sobre de una empresa de inversiones financieras del exterior. Entre todo esto, quizás hay un mensaje de él", añadió Díaz.

Qué dice la investigación sobre la muerte de Gustavo Martínez, el ex de Ricardo Fort

Felipe y Martita Fort estaban en el departamento

"La causa del deceso son fracturas múltiples y estallido de órganos internos", destacó Díaz sobre como fueron las pericias tras la muerte de Gustavo.

Además el periodista aseguró que el ex de Ricardo Fort tomó una pastilla antes de cometer el suicidio.

Como si fuera poco, el día posterior a su muerte, César Carozza abogado de la familia y amigo personal de Felipe Fort y Martita dio una entrevista en Nosotros a la Mañana y confirmó que los herederos del chocolatero estaban en el departamento en el momento del hecho.

"Ellos estaban en el departamento durmiendo cada uno en su cuarto. No escucharon nada porque eran las 4 de la madrugada y estaban descansando", comenzó explicando.

"Nosotros no sabíamos nada pero enseguida nos llamaron, era muy de madrugada y enseguida accionamos", manifestó el abogado que además explicó que inmediatamente les pidieron a los chicos que no salieran del cuarto. "Hablamos por teléfono, lo primero que hicimos fue pedirles que no salieran del cuarto por nada del mundo", dijo.

Mientas tanto, Martita y Felipe Fort armaron las valijas y viajaron a Miami donde festejarán su cumpleaños.

