¡Explotó todo! La pelea que tuvieron Martita y Felipe Fort con Gustavo Martínez: "Le dijimos que ..."

Luis Ventura, sobre la muerte del ex de Ricardo Fort: "Gustavo siempre fue incondicional"

“Me cuenta la versión de por qué estaba enojado Gustavo”, manifestó el panelista de América. Y siguió: “Gustavo estaba enojado porque los chicos le habían planteado que, apenas cumplieran los 18 años se iban a ir de la casa. Se iban a ir a vivir a otro lado. Iban a hacer sus vidas”.

Záffora resaltó otro episodio y recordó: “¿Se acuerdan la imagen de viendo un departamento en Miami con otro ex de Ricardo? Esa información me niegan de que Felipe quería comprarlo, sino que fue a ver el departamento porque estaba planeando o viendo que iba a estudiar”, cerró Guido sobre los proyectos de Felipe alejado de la Argentina.

El furioso descargo de Felipe Fort sobre el suicidio de Gustavo Martínez

Felipe Fort recurrió a sus redes para expresar sus sentimiento y fue letal. "Las únicas personas que estuvieron siempre para nosotros fueron Marisa, Eduardo ésar y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten no saben y nunca supieron", escribió Felipe para sorpresa de todos.

"Sí, brazos cerrados", remarcó Felipe. "Una persona que no puede terminar de cuidarnos, faltando 19 días para que cumplamos 18. Tienen a Gustavo como una buena persona? Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento?", sentenció.

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué paso y sin saber cómo vivimos los últimos años", cerró causando gran impacto en las redes.

felipe fort enojado.jpg

Felipe Fort declaró en la Justicia

Según relataron en Arriba argentinos, el hijo de Ricardo Fort informó en su escueto primer testimonio judicial que Gustavo Martínez transitaba por una fuerte depresión porque tanto Felipe como Martita Fort estaban próximos a cumplir 18 años y él dejaba de ser su tutor.

Felipe Fort agregó que Gustavo ya les había advertido que quería terminar con su vida.