Ahora, Sabrina Cortez habló con Primicias Ya y desmintió su supuesto romance con Gastón Edul. "No estoy en un romance con Gastón. Nos conocemos porque compartimos el canal y estuvo como invitado en nuestro programa. Tengo la mejor con él y cuando lo cruzo en algún lado lo saludo", dijo la joven que además reveló que no está sola. "No estoy con Gastón, pero no estoy sola. Por ahora no voy a decirlo porque no es del ambiente y es de perfil bajo".

sabrina cortez gaston edul.png Habló Sabrina Cortez la "tercera" en discordia entre Nati Jota y Gastón Edul: "Nos conocemos".

Nati Jota apuesta por la microbikini tricolor y conquista Mar del Plata

Nati Jota volvió a confirmar que esta temporada primavera verano 2025 es la reina indiscutida de los posteos y selfies más atrevidas.

Tras unas mini vacaciones en Villa Gesell donde recibió el 2025, Nati Jota se instaló en Mar del Plata brillando como conductora de OLGA.

Desde Mar del Plata, Nati Jota está mostrando como luce las tendencias infaltables de la temporada, siendo las microbikinis tricolor una de sus favoritas.

nati jota bikini tricolor.jpg

Con una atrevida selfie, Nati Jota presumió su lomazo y bronceado resaltándolo con una bikini de bombacha hilo dental con detalles en neón, una de sus favoritas.