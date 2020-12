¡Grinchs! Los signos del zodiaco que odian la Navidad

ARIES

Aries no soporta la impuntualidad y los retrasos en especial en las fiestas. Lo peor que les puede pasar es tener que esperar a la familia entera para poder comenzar a cenar. ¡Se pondrán furiosos!

PISCIS

Piscis no odia las fiestas pero no es muy fanático de las tradiciones por eso suele estresarse en especial durante Navidad. Si bien tratara de disimularlo no podrá frenar sus impulsos y es probable que realize más de un plan.

VIRGO

Los virginianos son muy estructurados y observadores. Las reuniones familiares no son del agrado de Virgo. Al ser un signo crítico, se la pasa juzgando a la familia y a sí mismo.

TAURO

Los taurinos son muy poco festivos y tienen dificultades para entrar en el estado de animo navideño. Es más, los villancicos y las reuniones familiares no figuran en su lista de “cosas divertidas para hacer”.