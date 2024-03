Gran Hermano: internaron a Alfa tras abandonar la casa

Los participantes del reality se sorprendieron al ver entrar al juego a Alfa, uno de los participantes más polémicos que tuvo la edición anterior. Admirado por Furia, pero repudiado por otros, especialmente por Catalina, quien había tenido varios enfrentamientos en los días en los que estuvo afuera de la casa.

Pero la visita de Alfa duró menos de lo previsto. El ingreso de Ariel Ansaldo, otro ex jugador, no le cayó nada bien y no hizo nada por disimularlo.