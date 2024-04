Gran Hermano: el fandom de Furia amenazó a la novia de un importante participante.

►TE PUEDE INTERESAR: Gran Hermano: la sucia jugada de Furia que la puede dejar afuera

Todo ello gracias a una jugada maestra de los 'Bros' que decidieron bajar de placa a Emmanuel -aliado de Juliana- para que no se dividan los votos y la mayoría del público envíe "Juliana al 9009".

En las últimas horas, @TronkOficial -uno de los usuarios que mantiene al público informado sobre las situaciones de la casa más famosa del país- señaló que Marisol, novia del Chino, fue amenazada por el fandom furioso, que culpa a Martín de dejar expuesta a Furia.

En este sentido, indicó que la joven "contó, en el stream de Martín Cirio, que el fandom de Furia la amenazó con matar a sus gatitas y explicó que no le soltó la mano a nadie".

Estas fueron las palabras de la novia de uno de los 'Bros': "Me mandaron fotos de mis gatitas y sus ojitos con cruces rojas y gotas de sangre y me dijeron 'así van a quedar tus gatitas' (...) Mi novio es el que está ahí adentro, obvio que quiero que gane. La re viven, estoy hinchada las pelotas y todo el tiempo me mandan tweets horribles", manifestó.

Aparentemente, la escalada de violencia y el nivel de involucramiento de los fans de Furia se ha extralimitado. Resta ver qué postura tomará la producción de Gran Hermano ante estos hechos totalmente repudiables.