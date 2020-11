Graciela Alfano admitió que empujó a Cinthia Fernández y redobló la apuesta

Graciela Alfano ninguneó a Cinthia Fernández haciéndola callar y la angelita no se la dejó pasar

“Recién pasó algo en el corte que no me gustó. La señora me pegó, me empujó y lo vieron todos gracias a Dios”, afirmó Cinthia ante la sorpresa del conductor.

Y explicó: “Estábamos grabando unas cosas para TikTok y yo pasé por detrás de ella. No me gustó, yo no tengo ningún problema personal con ella. Se generó un clima de mucha mala onda esta semana, que fue innecesario. Ayer fue muy agresiva y traté de no contestar, que a mí me cuesta porque se me sale la térmica rápido”.

“Lo de hoy fue demasiado, ya levantar la mano en un lugar de trabajo me parece que no da. Estés o no de paso, la educación ante todo. La verdad es que me molestó y ese es mi problema”, acusó Cinthia.

Muy filosa, la panelista disparó: “Ayer dijiste que yo daba vergüenza, vergüenza son otras cosas. Hay gente que por ejemplo se acuesta con represores y hace una carrera a acostarse con gente de poder, no estoy hablando de nadie en particular. Esas cosas me dan vergüenza”.

Tras escucharla, Graciela realizó un descargo en el que reconoció que empujó a Cinthia y explicó por qué: “Yo no tengo que justificar nada pero pasó un hecho muy grave. Todos sabemos que estamos en el distanciamiento social. Accedí a venir al programa siempre si bien soy una persona de riesgo siempre y cuando todo el que se acercara a mí tenga el barbijo y distancia social”.

“La señorita al decir que yo la empujé para alejarla, está hablando de que ya matemáticamente estaba a menos de un metro de distancia. Mi brazo no mide un metro. Entonces hice así para separarla”, afirmó mostrando cómo estiró su brazo para empujarla.

“Porque de verdad me parece una negligencia, una falta de respeto y con esto soy tremenda. Yo tengo hijos y una nieta, no puedo permitir que se acerquen a mí que soy de riesgo y que quiero ver a mi nieta tranquila. Mi nuera ve esto y me dice ‘mirá Grace por dos semanas no la ves a la nena’. Esta señorita no tiene ningún respeto” concluyó.