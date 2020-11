¡Tremendo! El cirujano Pérez Latorre aseguro que Wanda Nara sí se operó y reveló qué se hizo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHfipiShkOn%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

Sin embargo, Wanda sigue publicando fotos y mostrándose al "natural". En esta oportunidad la hermana de Zaira Nara les propuso a sus fans que le preguntaran lo que quisieran a través de sus stories de Instagram. Una seguidora fue más allá y se animó a preguntarle si se hizo alguna cirugía estética. ¿Tu cola y tus lolas son operadas? Sos hermosa", le consultó la usuaria.

https://www.diarioshow.com/export/sites/cronica/img/2020/11/15/wanda_nara.jpg_2107271894.jpg

Junto a una foto que la muestra en traje de baño y luciendo su figura, Wanda hizo una tajante aclaración: "No, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé... Si supieran que veo una aguja y me baja la presión", contestó desmintiendo los rumores.

Ahora el famoso Cristian Pérez Latorre desmintió a Wanda y reveló los retoques que la empresaria se habría realizado: “Se hizo los labios, la nariz, los pómulos… Obviamente, comparando las fotos”, afirmó el cirujano de los famosos desde California.

“Es obvio que ella fue mejorando. Si uno la compara con su hermana Zaira puedo decir que ella sí no tiene (nada hecho), porque tiene una belleza natural nata”, concluyó Cristian Pérez Latorre sobre la transformación de Wanda Nara a través de tiempo.