felipe fort paris 1.jpg Felipe Fort arrasó Paris con su estilo.

Como digno heredero de su padre, Felipe Fort se sumó a las últimas tendencias y lució un outfit de lo más chic, ideal para el glamour parisino.

"Que elegancia la de Francia", escribió Felipe Fort junto a las fotos donde se lo ve como todo un modelo posando con el Arco del Triunfo de fondo.

felipe fort paris 2.jpg

Martita Fort recordó a Gustavo Martínez

Martita Fort sorprendió a sus followers con un emocionante posteo dedicado a Gustavo Martínez. La joven que no para de explotar las redes con tremendas postales de su agitada vida social, recordó a su tutor en el día de su cumpleaños.

A través de un íntimo video, Martita Fort decidió compartir uno de los últimos festejos de Gustavo Martínez y abrió su corazón sobre el dolor que conlleva tras su trágica partida.

martita gustavo martinez 2.webp

“¡Feliz cumple, Gus! Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida”, comenzó diciendo Martita en Instagram Stories junto a un video de un festejo anterior donde se lo ve a Gustavo soplando las velitas.

“Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacabas una sonrisa. Nunca te voy a olvidar. ¡Feliz cumpleaños!”, agregó, a flor de piel, y acompañó sus palabras con un emoji de un corazoncito blanco y una paloma blanca.

Martita Fort habló de la muerte de Gustavo Martínez

En la entrevista con Hola, Martita Fort abrió su corazón y dio detalles de su vida con Gustavo Martínez y recordó cómo fue la noche que se suicidó su tutor al tirarse del balcón del departamento que compartía con la joven y su hermano Felipe Fort.

martita fort hola.jpg

"Cuando pasó todo esto, cuando Felipe vino corriendo a decirme, yo pensé que no podía ser verdad, no podía ser cierto", comienza diciendo Martita Fort en la entrevista.

"No sé por qué la gente dice que estaba deprimido si nunca nadie lo notó deprimido. Hasta el último día me trató igual que siempre, me trató como me trataba siempre. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así", aseguró.

Martita Fort reveló si hará terapia

Sin tapujos, Martita contestó sobre la situación emocional de Gustavo Martínez y reveló si sospechaba que pudiera quitarse la vida.

"No, jamás. Casi todos los días nos sentábamos a tomar un café y charlábamos. Y nunca lo noté mal, nunca sospeché nada", dijo contundente.

Además, la nieta de Marta Fort confesó que está analizando ir a terapia tras lo sucedido.

"Lo veía como algo que no era para mí, como una opción para chicos que les ocultaban cosas a sus familias, por ejemplo, y como yo nunca fui así, sentía que eso no era para mí. Ahora se suma otra pérdida en mi vida, otra más a las de papá y mi abuela, y es algo con lo que tengo que vivir, por lo que estoy pensando seriamente lo de terapia", comentó.